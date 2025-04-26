İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

DMM'den İBB Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması

DMM'den İBB Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının asılsız iddialara dayanmadığını açıkladı. Yapılan gözaltıların, belirli bir manipülasyona yönelik olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen gözaltıların "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması" kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart'ta eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlemin tesis edildiği belirtilerek, "Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.