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DMM'den İBB Gözaltıları Açıklaması: Asılsız İddialara İtibar Edilmeyin

DMM'den İBB Gözaltıları Açıklaması: Asılsız İddialara İtibar Edilmeyin
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gözaltılara dair yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik bugün gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki ikinci dalga gözaltılarla ilgili, 'İSKİ'nin ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ (Toplu Konut İdaresi) konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı' iddiası doğru değildir. 26 Nisan'da gerçekleştirilen gözaltılar, 'İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması' kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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