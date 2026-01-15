Haberler

DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuruların dezenformasyon içerdiğini açıkladı ve bu tür spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerinin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir. Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca 'yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar' ile 'başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan' başvurular işleme alınmamaktadır."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Haberler.com
500

