DMM'den Dezenformasyon Açıklaması: Türk Jetleri İsrail'i Korumak İçin Görev Almıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk jetlerinin Israil'i korumak için görev aldığı iddialarının yalan olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki barışa olan bağlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk jetleri İsrail'i korumak için görev aldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında dile getirilen bu iddianın dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Orta Doğu'da barış ve istikrardan yana olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri barış ve güvenin teminatıdır. Milli Savunma Bakanlığımız, kendisine bağlı tüm unsurları ile hava sahamızın hak ve menfaatlerini koruma faaliyetini kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atan İsrail'in tüm faaliyetlerine karşıdır ve herhangi bir düşmanca eylemine destek verilmesi asla söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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