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DMM'den Deprem İle İlgili Asılsız İddialara Uyarı

DMM'den Deprem İle İlgili Asılsız İddialara Uyarı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem ile ilgili asılsız iddialara karşı uyardı ve resmi kaynaklara itibar edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili "asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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