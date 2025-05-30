DMM'den Bursa'daki Tarihi Belediye Binasıyla İlgili Açıklama

DMM'den Bursa'daki Tarihi Belediye Binasıyla İlgili Açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan ve Bursa'daki tarihi belediye binasına el konulduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada, taşınmazın yasal bir mülkiyet tescili olduğu ve kamulaştırma işleminin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Bursa'da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) el koydu." iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu taşınmazın, 21 Kasım 2013'de arşiv kayıtları ve tarihi belgeler ışığında, mazbut vakıf malı olduğu tespit edilerek, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edildiği bildirildi.

Bu işlemin, herhangi bir "el koyma" veya "kamulaştırma" olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yasal ve arşiv dayanaklı bir mülkiyet tescilidir. Ayrıca emsal kira bedelleri ve Sayıştay denetimleri dikkate alınarak, taşınmazın kira bedelinde güncelleme yapılmıştır. Bu güncelleme, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilmiş olup, hiçbir kişi veya kurumu hedef almamaktadır. Taşınmaz, halen tarihi eser statüsündedir ve kamuya hizmet etmeye devam etmektedir. Vakıflar İdaresinin amacı da tarihsel olarak toplumun hizmetinde olan yapıları korumak ve yaşatmaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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