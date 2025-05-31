DMM, CHP Mitingine Yönelik Saldırı İhbarları İddiasını Yalanladı

DMM, CHP Mitingine Yönelik Saldırı İhbarları İddiasını Yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı ve güvenlik birimlerinin herhangi bir saldırı ihbarı almadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı iddiası doğru değildir. İddianın aksine Düzce Valiliğine ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır. Güvenlik birimleri tarafından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonları öncesinde rutin alan güvenliği taraması haricinde herhangi bir uygulama yapılmamıştır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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