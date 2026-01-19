Haberler

"Türkiye'nin desteğiyle Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi veren ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
