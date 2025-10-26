Haberler

DMD Hastası Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu

DMD Hastası Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da DMD hastası 10 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile sahaya çıkarak unutulmaz bir gün geçirdi. Kulüp, kardeşleri maça davet ederek, Yavuz Berkay'ın hayalini gerçekleştirirken, aile ilaca kavuşmak için destek bekliyor.

Trabzon'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden 10 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile sahaya çıkarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Trabzonspor Kulübü, AA'nın bir süre önce "DMD hastası Yavuz Berkay'ın hayali Onuachu ile futbol oynamak" başlıklı haberinin ardından Berkay ve 6 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren Sansar'ı maça davet etmek için iletişime geçti.

Bordo-mavili kulüp, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüpspor ile dün akşam oynanan maç öncesinde iki kardeşi Papara Park'ta konuk etti.

DMD hastası Yavuz Berkay Trabzonsporlu, kardeşi Muhammed Eren ise ikas Eyüpsporlu futbolcularla maç öncesindeki seremonide yer aldı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile el ele sahaya çıkan Yavuz Berkay Sansar, AA muhabirine, büyük mutluluk yaşadığı söyledi.

Sahadaki ortamdan çok etkilendiğini belirten Yavuz Berkay, "Onuachu ile futbol oynamak hayalimdi. Onunla sahaya çıkmak beni çok mutlu etti." dedi.

Yavuz Berkay, kardeşiyle top oynamak istediklerini, bunun için ihtiyaçları olan ilaca kavuşmak adına herkesten destek beklediklerini kaydetti.

"Berkay ve Eren sahaya çıktıkları için çok mutlu oldular"

Anne Nuray Sansar da Trabzonspor Kulübü'nün oğlunun çağrısına duyarsız kalmadığını söyledi.

İlk defa Trabzonspor maçına gittiklerini dile getiren Sansar, "Misafirperverliklerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladılar. Onlardan Allah razı olsun. Bir nebze de olsa sesimizi duyurmaya çalıştık." diye konuştu.

Sansar, çocuklarının futbolu çok sevdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hayalleri gerçek oldu. Başka bir hayalleri daha var, iyileşmek istiyorlar. Bir çaremiz var. Çaresiz kalmak istemiyoruz. İlacımıza kavuşmak istiyoruz. Berkay ve Eren sahaya çıktıkları için çok mutlu oldu. Onların gülüşünü görmek, mutlu olduklarını görmek paha biçilemezdi. Her şey çok güzeldi."

Bundan sonra umutlu olduklarına işaret eden Sansar, "Umarım bundan sonrası için daha güzel şeyler yaşanır. Berkay ve Eren iyileşmek istiyor. Dubai'ye gidip ilaca kavuşmak istiyor." dedi.

DMD hastalığıyla mücadele eden iki kardeşin ailesi, yurt dışında uygulanacak gen tedavisi için Trabzon Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.