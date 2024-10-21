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DMD Hastası İçin Yamaç Paraşütü ile Farkındalık Yaratıldı

DMD Hastası İçin Yamaç Paraşütü ile Farkındalık Yaratıldı
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İskenderun'da, kas hastası Fırat Miraç Şeker’in tedavisi için İlker Özgüven pankart açarak yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Bu hareketle, gerekli yardımların toplanması için farkındalık yaratmak hedeflendi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) kas hastası Fırat Miraç Şeker'in tedavisi için İlker Özgüven pankart açıp yamaç paraşütü ile atladı.

Amanos Dağlarının eteğinden atlayışını gerçekleştiren paraşüt pilotu İlker Özgüven, DMD kas hastası Miraç Fırat Şeker'in tedavisi için gerekli olan yardımların toplanmasına dikkat çekmek farkındalık yaratmak adına pankartla atlayış gerçekleştirdi.

Gökyüzünden süzülerek İskenderun Anıt alanına iniş yapan İlker Özgüven'i alanda Şeker'in babası Efkan ile anne Seher Şeker karşıladı. Şeker çifti, "Çocuğumuzun yaşamasını istiyoruz onun için hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var" dedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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