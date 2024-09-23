DMD Hastası Fırat İçin Hayırseverlerden Yardım Bekleniyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Şeker ailesi, Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) kas hastalığı rahatsızlığı teşhisi konulan 8 yaşındaki çocukları Fırat Miraç Şeker'in tedavisi için duyarlı ve hayırsever vatandaşlara yardım çağırısında bulundu.

DMD kas hastalığına yakalanan Fırat Miraç, yaşamak ve yaşıtları gibi oyun oynamak istiyor. Yurt dışında yapılabilen tedavi masrafları da 3 milyon 200 bin doları buluyor. Aile, Hatay Valiliği'nden alınan resmi izinle yardım kampanyası başlattı. Baba Efkan Şeker, evladının yaşaması için çaba harcadıklarını belirtirken anne Seher Şeker ise, oğlunun tedavisinin yapılmasını ve onunla uzun süre birlikte yaşamak istediğini kaydederek destek çağrısı yaptı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),