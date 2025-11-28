Haberler

DMD Hastası Efehan İçin 3 Milyon Dolarlık Yardım Kampanyası Başlatıldı

DMD Hastası Efehan İçin 3 Milyon Dolarlık Yardım Kampanyası Başlatıldı
Güncelleme:
İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan 6,5 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi hastası Efehan Akyüz için 3 milyon dolarlık gen tedavisi amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan miktar yüzde 18'e ulaştı. Ailesi, tedaviye başlamadan önce desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde yaşayan 6,5 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Efehan Akyüz'ün 3 milyon dolarlık gen tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında henüz yüzde 18'e ulaşıldı. Anne Bahriye Akyüz, "Oğlumun kas kayıpları artmadan tedaviye başlaması için desteğe ihtiyacımız var. Tekerlekli sandalyeye gerek kalmadan önce ilacı alabilmesini istiyorum" dedi.

Selçuk ilçesinde yaşayan Ahmet (45)-Bahriye Akyüz (43) çiftinin çocukları 6,5 yaşındaki Efehan Akyüz, 1 yıl önce konuşma güçlüğü nedeniyle götürüldüğü rehabilitasyon merkezinin ardından merdiven çıkmakta zorlanınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Akyüz'e, yapılan tetkikler sonucunda her geçen gün kaslarının erimesine neden olan DMD tanısı konuldu. Dubai'de uygulanacak gen tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların karşılanması amacıyla 2024 yılı Ekim ayında başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasının ikincisi sürerken, kampanyada henüz yüzde 18'e ulaşıldı.

'DESTEKSİZ KALKAMIYOR'

Anne Bahriye Akyüz, Efehan'ın günlük yaşamda yaşadığı güçlüklerin arttığını belirterek, "Oğlum sadece kortizon kullanıyor. Merdivenleri desteksiz çıkamıyor, oturduğu yerden desteksiz kalkamıyor. Önceden daha iyiydi ancak şu anda birkaç adım attığında bile ağrıları oluyor. Zorlandığı için yürümek istemiyor. Hastalığa bağlı konuşma güçlüğü de var" dedi.

'YARDIM TALEPLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Akyüz, sosyal medya üzerinden destek çağrılarının sürdüğünü ifade ederek, "Sosyal medyadaki 'dmd efehanakyuz' hesabından yardım taleplerimiz devam ediyor. Efehan'ın Dubai'deki tedaviye ulaşabilmesi için kampanyanın 3 milyon dolara tamamlanması gerekiyor. Şu anda yüzde 18'lik kısmı toplanabildi. Oğlumun kas kayıpları artmadan tedaviye başlaması için desteğe ihtiyacımız var. Tekerlekli sandalyeye gerek kalmadan önce ilacı alabilmesini istiyorum" diye konuştu.

Haberler.com
