DKMP personelinden Anadolu yaban koyunlarına yem
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personeli, Anadolu yaban koyunları için doğaya yem bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personeli, Anadolu yaban koyunları için doğaya yem bıraktı.
Geçen yıl yeni yaşam alanlarına yerleştirilen Anadolu yaban koyunları için DKPM personeli tarafından doğaya yem bırakıldı. Yaban koyunlarının yemle buluşma anı dikkat çekti.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)