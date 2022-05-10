DJI Mini 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Drone denildiğinde ilk akla gelen markalardan DJI son kullanıcıdan, endüstriye onlarca farklı alana hizmet eden modeller ile karşımıza çıkıyor. En popüler ürünlerin başında, 249 gram ağırlığı ile herhangi bir izin / kayıt gerektirmeyen Mini serisi yer alıyor. Üst seviye özelliklerin, oldukça kompakt boyutlara ve düşük ağırlığa sığdırıldığı serinin yeni üyesi: DJI Mini 3 Pro özellikleri ile karşımızda!

Katlanabilir kanatları ile daha önceki Mini modellerine oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan Mini 3 Pro, Mini 2'ye kıyasla bazı iyileştirmeler sunuyor. Video aktarım menzili 10 – 12 km seviyelerine çıkarken, cihazın uçuş süresi 31 dakikadan 34 dakikaya çıkmış durumda.

DJI Mini 3 Pro özellikleri: 48 Megapiksel, dikey çekim

DJI bir ilke imza atarak daha büyük bir pil seçeneği de sundu. Büyük pili taktığınızda uçuş süresi 47 dakikaya çıkıyor, ancak pilin artmasıyla birlikte cihazın ağırlığı 250 gram seviyesinin üzerine çıkıyor.

Mini 3 Pro'da yer alan 48 Megapiksel çözünürlüğündeki CMOS sensör, 1/1.3 inç büyüklüğüne sahip. 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen cihaz, HDR çekimleri 30 FPS'de yapıyor. Ayrıca sosyal medyaya içerik üretenler için kamera 90 derece dönerek çekim yapabiliyor.

DJI Mini 3 Pro'yu önceki modellere göre daha avantajlı yapan özelliklerden birisi de, üç yönlü engel algılama sağlayan ileri, geri ve aşağı yönlü sensörlerin eklenmesi oldu. Mini 3 Pro yalnızca yolundaki engelleri otomatik olarak algılamakla kalmıyor, aynı zamanda DJI'nin Gelişmiş Pilot Yardım Sistemleri (APAS 4.0) ile bunların etrafından otomatik olarak uçabiliyor, nesneleri takip edebiliyor.

Mavic 3 inceleme

Mini 3 Pro ile birlikte gelen bir diğer yükseltme, 5.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve DJI Fly uygulamasına erişim sağlayan DJI RC adlı yeni bir uzaktan kumanda oldu. Mini serisinin önceki modellerinde drone'u kontrol etmek için bir akıllı telefona ihtiyacınız vardı. Ancak bu kumandaya sahip olduğunuzda herhangi bir telefon olmadan doğrudan cihazı kullanabiliyorsunuz.