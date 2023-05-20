DJ Nermin Kalaycı, 'Avrupa'da Türk slow müziklerinin etkisi artıyor'

Rock müzik dışında tüm müzik türlerine ilgi duyduğunu belirten Nermin Kalaycı, "Avrupa'da Türk müziğine ilgi giderek arttığı herkes tarafından biliniyor. Fakat Türk slow müziğine olan ilgi günden güne artarak yeni parçalara da ilham veriyor. Slow müzik, insanların içindeki tüm duyguları yansıtması sebebi ile din, dil, ırk fark etmeksizin herkesin ilgisini çekiyor. Türk slow müziği de insanların duygularını açığa çıkartarak yabancıların dikkatini topluyor ve hatta sözlerinin ne anlama geldiğine dair merak duygusu oluşturuyor." dedi.

"AVRUPA'DA ÇOK SEVİLİYORUZ"

Kalaycı, "Birçok kişi, kültür farklılıkları sebebi ile Türk slow müziğinin sevilmeyeceğini düşünse de durum tam aksi yönde işliyor. Avrupa ve Avrupa'nın insanları Türk slow müziğini çok seviyor. Sevenlerim arasında Avrupa'da yaşayan ve Türk olmayan bir kitle de bulunuyor, Avrupa'da çok seviliyoruz." dedi.

BİRÇOK DEV, İLHAM KAYNAĞI

Kalaycı'nın kendi müziğini icra ederken ilham aldığı sanatçılar arasında birçok dev isim yer alıyor. Kalaycı, "Müslüm Gürses, Uğur Işılak, Ebru Gündeş ve Sezen Aksu ilham aldığım isimler arasında. Bu isimlerin yapmış olduğu sanat eserleri de yabacılar tarafından çok seviliyor. Şu an için kendi albümüm olmadığı için sanatçıların şarkılarını çalmayı tercih ediyorum. Fakat ileride kendi single albümüm olursa kendi şarkılarımı da sevenlerim ile paylaşacağım." dedi.

"KADIN OLARAK ZORLUKLARI AŞMAK ZOR GELMİYOR"

Kalaycı, "Kadın olarak müzik endüstrisinde tek başına mücadele etmek, insanlardan kaynaklı iletişim zorlukları ve Avrupa'da olmam sebebi ile mesafeler biraz zorlasa da işime olan aşkım her zorluğu yenmem için bana azim veriyor. Bu sayede zorlukları bir kadın olarak aşmak bana çok zor gelmiyor." dedi.

HEDEF, ALBÜM YAPMAK

Sevenlerine Türk slow müziğini sevdiren Kalaycı'nın hedefleri arasında en kısa sürede albüm yapmak ve çocuklarına gelecek için anı bırakmak yer alıyor.