Dizüstü bilgisayarın batarya ömrü, ekran kalitesi ve ergonomik olması film izlemeyi kolaylaştırıyor

Dizüstü bilgisayarlarda uzun batarya ömrü, iyi ekran kalitesi, hafif ve ergonomik olması film izlemeyi kolaylaştırıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, taşınabilir olması sebebiyle büyük bir kolaylık sunan dizüstü bilgisayarlar, sahip oldukları bazı özelliklerle iş yaşamını desteklediği gibi film ve dizi izleme, müzik dinleme gibi sosyal faaliyetlerde de en büyük yardımcı olabiliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda uzun batarya ömrü, iyi ekran kalitesi, hafif ve ergonomik olma film ya da dizi izlemeyi kolaylaştırıyor.

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor'un Türkiye'de piyasaya sürdüğü son dizüstü bilgisayar modeli Honor MagicBook 16, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip bulunuyor. Yeni 65W taşınabilir şarj cihazı ile Honor MagicBook 16 dizüstü bilgisayarı 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor. Cihazın uzun batarya ömrü sayesinde film ve dizi keyifleri yarıda kalmıyor.

AMD Ryzen 5600H işlemcisi ile günlük kullanımda yüksek bir performans sunan Honor MagicBook 16, Honor FullView 16,1 inç IPS ekranı, TÜV Rheinland Flicker-free sertifikası ve ekrandan gelen mavi ışığın iletimini azaltarak gözleri korumaya yardımcı olan Eye Comfort özelliği ile film ve dizi izlerken tüm bu problemleri de ortadan kaldırıyor.

Honor MagicBook 16 ergonomik yapısı ile rahat kullanım sunuyor. Sadece 1,84 kilogram ağırlığı bulunan Honor MagicBook 16'nın 5.1 mm ince çerçeveli, 16.1 inç IPS ekranı yansıma önleyici özelliğe sahip olup, en üst düzeyde görüntüleme deneyimi sağlamak için yüzde 87,3 ekran/gövde oranı ve 170 derece geniş izleme açısı sunuyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ??ve 300 nit yüksek parlaklık ile Honor MagicBook 16, en yeni grafikleri ve görüntüleri düzenlemek için gelişmiş renk kalitesi ve canlı netlik sağlıyor.