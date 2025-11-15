Dizi ve sinema dünyasından oyuncular, "13. Boğaziçi Film Festivali"ni değerlendirdi

Dizi ve sinema dünyasından oyuncular, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "13. Boğaziçi Film Festivali"ni değerlendirdi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin kapanış ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin'in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Jürisi'nde yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, ödül töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, jüri olarak yoğun bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Jüri üyesi olarak birçok film izledim. Daha önce kısa film jüri üyeliği deneyimim vardı ama ilk defa bir uzun metraj jürisine katıldım. Sorumluluğu, stresi çok fazla ama aynı zamanda da çok keyifli ve gurur verici bir hafta geçirdim." dedi.

Doğandemir, son dönemde "Kıskanma" dizisinin temposu içerisinde olduğunu dile getirerek, "Şu an 10. bölümü çekiyoruz. Keyifli gidiyor. Set, yönetmenimiz, bütün oyuncu arkadaşlarım şahane. Bazı setlere insan çok hevesle gidiyor. Bu da onlardan biri benim için." ifadelerini kullandı.

"Boğaziçi Film Festivali, umarım bundan sonra 23'leri, 33'leri görür"

Festivalde "En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" ödülüne değer görülen "Parçalı Yıllar" filminin başrol oyuncusu Yetkin Dikinciler de festivallerinin sayısının artmasının, yaşını büyütmesinin çok değerli olduğunun altını çizerek, "Bu süreç aynı zamanda bebek adımlarından ergenliğe ulaştığını gösteriyor ki, (Boğaziçi Film Festivali ) 13. yılında bu yaş da ergenliğe giriş. Umarım bundan sonra 23'leri, 33'leri görür." diye konuştu.

Dikinciler, festivallerin hem hayata eşlik eden hikayeleriyle sinemacılara hem de onlara göz ve kulak veren izleyiciler için bir kutlama günlerine dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Festivallerin varlığı bir anlamda hayatta başımıza ne gelirse gelsin olup bitenlere karşı yalnız olmadığımızı, birilerinin de bizim hikayelerimize kulak verdiğini, onları hayata geçirmeye çalıştığını anlatan ortamları yaratması. Beyazperde televizyonun aksine ve ötesinde hayatın derinliğini en iyi ortaya koyabilecek hem fiziki hem de ruhsal alanlar gibi geliyor bana. Ruhsaldan kastım da şu, iki saate yakın bir süre bir sinema filmi için, aslında bütün hikayenin anlatılabilmesi için çok kompakt, çok doğru bir zaman. Diziler, bir hafta sonraya hikayeyi erteleyen, başladığı gibi bitmeyen, hep yenisini merak ettiren unsurlar... Hayatımızdaki klipler, reklamlar, sosyal medyalar falan hızlı hızlı tüketimler. Ama sinema izleyiciye diyor ki, 'İki saat benimle bir meditasyon, bir terapi yap. Çünkü ben senin hikayeni konu ettim.' Bu festivaller de işte bunun için çok anlamlı ve önemli."

"Her zaman için hayallerimizi gerçekleştirmek en büyük ödülümüzdür"

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Parçalı Yıllar" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Dikinciler, ödüle dair, "Öncelikle bir hayalin gerçekleştirilmesi, beyaz perdeye aktarılması bütün filme inanan ekip için bir ödüldür. Onun seyirciyle buluşması artık süreci karnavala çevirir. Üzerine bir de sinemayı konu edinmiş, sinemaya emek vermiş insanların emek verip, izleyerek, değerlendirerek bir ödül tarif etmeleri güzel bir iltifattır. Ben de ödül aldığım için çok mutluyum. Ama her zaman için hayallerimizi gerçekleştirmek en büyük ödülümüzdür." ifadelerini kullandı.

Dikinciler, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Profesyonel" oyunuyla bugün ve yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşmaya devam edeceğini dile getirerek, "Ne mutlu ki bir yandan bazen seslendirdim, bazen belgesel, bazen podcastler, işte hayata eşlik etmeye çalışan hikayeler, sorular, cevaplar. Bir oyuncu olarak yaşamanın ötesinde hayata eşlik etmeye çalışan bir insan olarak, bunlar beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hayatımı işgal ediyor. Bir şeylerden fedakarlık ediyorum, feragat ediyorum ama çok güzel bir doygunluk yaşıyorum." dedi.

Hayatının Türker İnanoğlu'nun kendisini bir tiyatro oyununda izlemesiyle değiştiğini aktaran başarılı oyuncu, şunları anlattı:

"Hayatım İnanoğlu'nun Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan döndüğümde hemen gelip bir oyunu izlemesi ve beni bir projesine dahil etmesiyle değişti. Dizilerde olmak çok güzel bir şey. Sadece hayatımın belirli zaman dönemlerinde, misal şu dönemde küçük bir kızım olduğu için ona daha çok zaman ayırabilmek için, sinema ve tiyatro projelerinde yer alabilmek için dengeli bir şekilde gidiyorum. Bana oyuncu olduğumu hissettirecek projelerde yer alma kaydı şartıyla ana akım neden olmasın. Çünkü seyirci seyircidir."

"Boğaziçi, bizim için önemli bir festival"

"Parçalı Yıllar" filminde rol alan ve son olarak "Eşref Rüya" dizisinde oynayan Levent Özdilek, Boğaziçi Film Festivali'nin önemli bir festival olduğunu belirterek, "Parçalı Yıllar' filmiyle önce Antalya'daydık, şimdi buradayız. Sonra yurt dışı festivallere katılacağız. Türkiye'nin önemli bir dönemine damga vuran bir senaryo zaten. 12 Eylül'e kadar olan dönem ve Yeşilçam'ın bir hikayesi. Çok iyi oyuncular var, keyifliyiz, mutluyuz. Filmimiz de güzel çıktı. Şimdi de festival festival dolaşıyoruz. Boğaziçi de bizim için önemli bir festival." diye konuştu.

Özdilek, "Eşref Rüya" dizisinin güzel gittiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Hem oyuncu ekibi hem senaryo ekibi çok iyi, prodüksiyon zaten çok iyi. Reytingler gayet iyi. Bir de artık biliyorsunuz dizilerimiz yurt dışına satılmakla var olabiliyor. Bu anlamda Kanal D'nin dizileri çok başarılı. Bildiğim kadarıyla Eşref Rüya da 52 ya da 54 ülkeye satıldı. Yani bana dünyanın her yerinden, Yemen'den, Brezilya'dan, Peru'dan, Rusya'dan, İran'dan ve Azerbaycan'dan mesajlar geliyor. Demek ki bütün coğrafyalara hitap edebiliyoruz."

"Bazı işlerin sinemaya uyarlanması zordur"

"Bir Adam Yaratmak" filminde rol alan oyuncu Hakan Meriçliler de "Film aracılığıyla harika bir yönetmen olan Murat Çeri'yle tanıştık. Zaten çok özel bir yanı var. Hayatında sadece festival filmi çekmek istiyor. Bunu birçok yönetmenden duydum ama onlar muvaffak olamadılar. Murat Çeri, buna muvaffak olacak bir kardeşimiz." dedi.

Son olarak "Bir Adam Yaratmak" filminde başrolde yer alan ve bu rolüyle 13. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Engin Altan Düzyatan ise festivalin Türkiye'nin önemli etkinliklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Düzyatan, "Bir Adam Yaratmak" tiyatro oyununun ağır bir tekste sahip olduğuna ve bunu sinemaya uyarlamanın cesaret istediğine dikkati çekerek, "Murat Çeri'yi tebrik etmek lazım. Bazı işlerin sinemaya uyarlanması zordur. Tiyatro için yazılmıştır, çok az mekan vardır. O çok az mekanı sinema seyircisi için renkli hale getirmek çok zor. O yüzden belli metaforlar kullanmak lazım. Bu anlamda Murat, zor bir şeyin altına girdi ama altından da kalktığını düşünüyorum. Ben de elimden geleni yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

13. Boğaziçi Film Festivali'nin en iyileri "Parçalı Yıllar" ve TRT ortak yapımı "Tavşan İmparatorluğu" filmi oldu.

"Parçalı Yıllar" En İyi Film ve "En İyi Senaryo" ödüllerini kazanırken "Tavşan İmparatorluğu" da" En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "FİYAB En İyi Yapımcı" ödüllerine değer görüldü.