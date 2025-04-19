Dizi Oyuncusu Sevil A, Arkadaşını Bıçakla Öldürmekten Gözaltına Alındı

Fatih'te, evde çıkan tartışmada arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle dizi oyuncusu Sevil A, gözaltına alındı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde, 29 yaşındaki Elif Kırav'ın öldürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, araştırmalarını derinleştirerek tanıklarla görüştü.

İfadesine başvurulan maktulün komşusu, Elif Kırav'ın annesi ve babasıyla birlikte yaşadığını, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin de seslerden rahatsız olduğunu söyledi.

Tanık, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyulduğunu, kapı deliğinden dışarı baktığında ise siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü belirtti.

Maktulün annesinin saat 16.30 sıralarında telefonla aradığını, kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını anlatan tanık, dairenin açık kapısından içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı olarak bulduğunu ve ilgili birimlere haber verdiğini beyan etti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kesikler olduğu belirlendi.

Kamera görüntüleri ve tanıkların beyanları doğrultusunda şüphelinin 32 yaşındaki Sevil A. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Sevil A, ifadesinde, maktulle arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını ve daha sonrasında olayın gerçekleştiği adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini anlattı.

Sabah saatlerinde Elif Kırav'la aralarında kavga çıktığını, maktulün kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını kaydeden Sevil A, daha sonra yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını ve aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.