Diyetisyenden uyarı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız" - Haberler

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Diyetisyenden uyarı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız"

İhlas Haber Ajansı - Emre Can Bayram - Güncel
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Diyetisyenden uyarı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız" Diyetisyen Gizem Güneş, "Beslenme yaşam biçimi haline gelip dikkat edilmesi gereken bir şey. Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız" dedi.

Diyetisyenden uyarı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız"

ZONGULDAK - Diyetisyen Gizem Güneş, "Beslenme yaşam biçimi haline gelip dikkat edilmesi gereken bir şey. Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız" dedi.

Zonguldaklı diyetisyen Gizem Güneş, deniz sezonu öncesinde forma girmek isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Diyetisyen Gizem Güneş, vatandaşların yaz dönemine göre beslenme yapmaması gerektiğini söyleyerek, beslenmenin yaşam biçime haline gelip dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyetisyen Gizem Güneş, "Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz. Yaz ayındayız plaj sezonu açılıyor. Kişiler beslenmelerine bir kat daha fazla dikkat ediyor. Yaz geliyor. Bunun cevabı sadece yaz dönemine göre beslenilmemesi. Beslenme yaşam biçimi haline gelip dikkat edilmesi gereken bir şey. Sadece yaz dönemine beslenme modeline karşıyız. Fakat kısa zamanda neler yapabiliriz soracak olursanız tüyolarla sizinle paylaşabilirim. Bol su içmemiz bu dönemde çok önemli. Mevsimsel meyveler hepimizi çok cezbediyor ama önemli olan porsiyon kontrolü. Meyve tüketimini 16: 30 önce tüketilmesi gerekiyor. Mutlaka porsiyon dahilinde meyve tüketimi yapılması gerekiliyor. Onun dışında lifli gıdalarla beslenilmesi gerekiliyor. Hafta 2, 3 kez et tavuk balık protein ağırlıklı beslenilmesinde fayda var. Sabah kahvaltısı öğün olarak çok iyidir. Enerji kaynağı mutlaka. Kahvaltı öğününü yapmakta mutlaka fayda var. Güne nasıl devam edeceğinizi kahvaltı belirliyor. Yeşil çay takviyesiyle bu süreci hızlandırabiliriz. Hafta 2 3 kez orta tempoda yürüyüşler çok fayda sağlayacaktır size. Bu ufak tefek tüyolarla forma girebilirsiniz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel

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