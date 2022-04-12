Diyarbekirspor kalecisi, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı - Haberler

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Diyarbekirspor kalecisi, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Diyarbekirspor kalecisi, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Serik Belediyespor ile oynadıkları maçla ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Nisan, Medya, Güncel, Haberler

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