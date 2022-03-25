Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı

Diyarbakırlı yüzücüler, Adıyaman'da düzenlenen yüzme müsabakasından 3'ü altın 17 madalya ile döndü.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı yüzücüler, Adıyaman'da düzenlenen yüzme müsabakasından 3'ü altın 17 madalya ile döndü.

Anadolu Yıldızlar Liginde Diyarbakır'ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme takımı, 22-24 Mart'ta Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup yarışmalarına katıldı.

Müsabakalarda yüzücüler, 3 altın, 3 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak yarı finale yükseldi.

Yüzme antrenörleri Seyfettin Karaer, yoğun bir çalışmanın ardından önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır, Adıyaman, gençlik, Yüzme, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title