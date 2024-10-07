Diyarbakırlı Yazılımcı Burak, Endonezyalı Hemşire ile Evlendi

Mersin'de özel bir şirkette yazılımcı olarak çalışan Burak Kanat, İngilizce dil eğitimi kursunda Endonezyalı hemşire Jauza Zahiya ile tanıştı. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca konuştuğu Zahiya'ya evlilik teklif eden Kanat, 'Evet' yanıtını aldı. Bunun üzerine Kanat'ın ailesi, telefonda görüntülü görüşerek Jauza'yı oğullarına istedi. Olumlu cevap alınınca Jauza Zahiya, yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculukla Diyarbakır'a geldi. Burada kınası ve nişanı yapılan çift, Türk usulüne göre evlenerek dünyaevine girdi. Düğünde çift, telefonla görüntülü olarak Zahiya ailesiyle konuştu. Mersin'de yaşayacak Kanat ve Zahiya çifti, 6 ay sonra da Endonezya'ya gidip Endonezya kültürüne göre tekrar düğün yapacak.

'6 AY SONRA ENDONEZYA'DA DÜĞÜN, KINA VE NİŞAN YAPACAĞIZ'

Türk örf ve geleneklerine göre düğünlerini yaptıklarını belirten Burak Kanat, "Aslen Diyarbakırlıyım, Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de bir firmada tekniker pozisyonunda çalışmaktayım. 2,5 yıl önce ben yazılım anlamında çalışmalar yapıyordum. Yabancı bir web site için İngilizce dil eğitimi kursu uygulaması üzerinde orada çalıştık, İngilizce konuşuyorduk. Sonrasında aramızda bir kıvılcım oldu. Birbirimizi tanımak istedik. 2,5 yıl sonrasında bugüne nasip oldu. Kendisi orada hemşirelik pozisyonunda çalışmaktaydı. Sonrasında Türkiye'ye gelmek istedi. Biz bu vesileyle tanıştık. Aileler birbirini tanıdı. Tanışmalardan sonra istemeler oldu. Mesafeler çok uzak olduğu için online üzerinden denedik. Daha sonrasında her iki aile de tamam dedikten sonra bize de bugün nasip oldu" dedi.

Kanat, 6 ay sonra da Endonezya'ya gidip, bu ülkenin kültürüne göre tekrar düğün yapacaklarını söyledi.

'10 BİN KİLOMETRE MESAFEDEN BURAK İÇİN GELDİM'

Jauza Zahiya ise mutlu olduğunu belirterek, "Endonezya'dan Burak'la evlenmek için Türkiye'ye geldim. 10 bin kilometre mesafeden sırf Burak için geldim. Ben orada hemşireydim. Burada bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Mersin'de yaşayacağız. Mutluyuz. Aynı zamanda Endonezya'da da bir düğün yapacağız" diye konuştu.