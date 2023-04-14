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Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesi

Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesi

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye başlayan 11 bin 479 Diyarbakırlı gencin hesabına eğitim desteği ödemesinin ikinci taksitini yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye başlayan 11 bin 479 Diyarbakırlı gencin hesabına eğitim desteği ödemesinin ikinci taksitini yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da ikamet eden ve bu yıl üniversiteye ilk defa kaydını yaptıran gençlere eğitim desteğinde bulunmak amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada, destek ödemelerinin ikinci taksiti olan 1250 lira öğrencilerin hesabına yatırıldı.

İlk dönemdeki ödemeyle birlikte toplam 28 milyon 707 bin 500 lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Güncel Haberler

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