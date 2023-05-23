Diyarbakırlı sporcular, dünya şampiyonasından derecelerle döndü

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 46 ülkeden 3600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 8. Kick Boks Dünya Kupasında çeşitli dereceler elde etti.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 8. Kick Boks Dünya Kupasına katılan Yenişehir Belediyesi sporcuları Light Contak, Kick Light branşlarında birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Sporcularımızdan Ecem Naz Ertaş Light Contak branşında birincilik, Kick Light branşında ikincilik, Sudenaz Karabulut Light Contak ve Kick Light branşlarında birinci oldu. Dünya Şampiyonasında 2 gümüş ve 6 bronz madalya alan sporcularımız ve hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.