Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakırlı sporcular, dünya şampiyonasından derecelerle döndü

Diyarbakırlı sporcular, dünya şampiyonasından derecelerle döndü

Güncel Haberler

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 46 ülkeden 3600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 8. Kick Boks Dünya Kupasında çeşitli dereceler elde etti.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 46 ülkeden 3600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 8. Kick Boks Dünya Kupasında çeşitli dereceler elde etti.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 8. Kick Boks Dünya Kupasına katılan Yenişehir Belediyesi sporcuları Light Contak, Kick Light branşlarında birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Sporcularımızdan Ecem Naz Ertaş Light Contak branşında birincilik, Kick Light branşında ikincilik, Sudenaz Karabulut Light Contak ve Kick Light branşlarında birinci oldu. Dünya Şampiyonasında 2 gümüş ve 6 bronz madalya alan sporcularımız ve hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title