Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak Güncel Haberler Bağlar Belediyespor'un sporcularından Amine Akçakmak, karatade milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bağlar Belediyespor'un sporcularından Amine Akçakmak, karatade milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Akçakmak da mindere çıktı. Milli takım formasıyla mücadele etmeye hakkı kazanan Akçakmak, ay-yıldızlı arma ile dünya şampiyonasında boy gösterecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçakmak, desteklerinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Bestami Bodruk Milli Takım Balıkesir Bağlar Güncel Haberler

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