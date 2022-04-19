Diyarbakırlı öğrencilere trafik eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uzman eğitmenler tarafından eğitim vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler veriliyor, uygulamalar yapılıyor.

Eğitimler kapsamında Yenişehir İlkokulu 1'inci sınıfta okuyan 40 öğrenciye eğitim programı düzenlendi.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemini ile ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca parka yerleştirilen simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı.

Eğitimler sonunda eğitmenler tarafından çocuklara kırmızı düdük ve trafik dedektifi kimlik kartı verilerek, sürücülerin kurallara uymaması halinde kırmızı düdüklerini çalmaları istendi.