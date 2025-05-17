Diyarbakırlı Öğrencilerden Gazze'ye 17 Milyon Lira Destek

Diyarbakırlı Öğrencilerden Gazze'ye 17 Milyon Lira Destek
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Diyarbakır'da öğrencilerin başlattığı yardım kampanyası ile 17 milyon 200 bin lira toplanarak Gazze'ye destek amacıyla AFAD'a teslim edildi. Öğrencilerin insani duyarlılığı ile başlatılan kampanya geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da öğrencilerden Gazze'ye 17 milyon liralık destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrencilerin talebiyle yapılan yardım kampanyasından toplanan 17 milyon 200 bin lira, Gazze'ye destek çıkmak için Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında AFAD'a teslim edildi.

23 Nisan'da öğretmenlerin öğrencilerle yaptığı toplantıda etkinlik talepleri alınmak istendi. O toplantıda öğrencilerden biri, Gazze'de akranlarının yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalınmaması için kampanya yapılması teklifinde bulundu. Öğrencinin teklifiyle tüm okullarda idareci, öğretmen, veliler ve öğrencilerin katkılarıyla elde edilen 17 milyon 200 bin lira, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında AFAD'a teslim edildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İHA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla bir toplantı yaptıklarını söyledi. Küçükali, "23 Nisan'da ne tür etkinlikler istersiniz diye sorduk. Orada evlatlarımızdan bir tanesi, 'hocam, Gazze'de kardeşlerimiz bu sıkıntıyı, bu çileyi yaşarken, imkansızlıklar içinde iken biz bayramda sadece sevinmeyelim. Onların derdini, acısını, kederini paylaşalım. Onlara da bugünü bayram olarak yaşatalım' dedi. Sonra biz bunu tüm Diyarbakır'a yaymaya karar verdik. Duyurumuzu yaptık. Allah, razı olsun hem çocuklarımız, hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz 4 elle bu işe sarıldılar ve Diyarbakır'a yakışır da bir yardım toplandı" dedi.

"Dün itibarıyla 16 milyon 750 bin civarıydı" diyen Küçükali, "Bugün de özel okullarımız dahil oldu. Yardım kampanyasından elde ettikleri geliri hesaba yatırdılar. 17 milyon 200 bin civarı bir para toplanmış oldu ve bu parayı da biz Valimizin başkanlığında AFAD'ımıza teslim ettik. Tekrar teşekkür ediyorum. Hem evlatlarımıza, hem destek veren öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize, Diyarbakırlı hemşerilerimize. Cenabı Allah'tan bir an önce Gazze'deki zulmün de son bulmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel
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