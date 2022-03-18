Diyarbakırlı öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da öğrenciler hazırlanan eğitim programıyla tüketici hakları konusunda bilinçlendiriliyor.

Ticaret İl Müdürlüğünce, 15-21 Mart "Tüketiciyi Koruma Haftası" etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine tüketici hakları konusunda eğitim veriliyor.

Uzmanların verdiği eğitimlerin yanı sıra öğrenciler de "ürünün reyon ve kasa fiyatı arasındaki fiyat farkını" konu alan piyesi oynuyor.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, AA muhabirine, tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Hafta boyunca farklı okullarda öğrencilere eğitimler verileceğini aktaran Atik, başlattıkları eğitim programını üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Atik, şunları belirtti:

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin temellerini sağlam atmamız gerekiyor. Onları bu eğitimlerle bilinçlendirmek istiyoruz. Yarın karşılarına çıkabilecek sorunlarda nerelere başvurabileceklerini anlatmaya çalışacağız. Tüketici hakları noktasında çocuklarımız karşılaştıkları sorunlarda bize başvurabileceklerini anlatacağız. Piyes oyunuyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini istiyoruz."

Vatandaşların kendilerine kolay bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için gerekli çalışma ve bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade eden Atik, tüketicilerin Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden veya kuruma başvurabileceklerini bildirdi.

Atik, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak Diyarbakır'ımızda her türlü yardım ve kolaylığı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir haksızlığa uğradıklarında muhakkak bize başvursunlar." ifadelerini kullandı.

Piyeste yer alan öğrencilerinden Lina Karaaslan da verilen eğitimin önemine değinerek, etkinlikte fiş almanın önemli bir şey olduğunu, haklarını savunabileceklerini ve fiyat etiketlerinin önemini öğrendiğini aktardı.

Daha önce markete gittiğinde fiyatlara bakıp geçtiğini ve pek önem vermediğini belirten Karaaslan, bundan sonra haksızlığa uğradığında Ticaret İl Müdürlüğüne başvuracağını dile getirdi.

Ronya Ünzile Baytekin ise eğitimlerle tüketici olarak haklarının olduğunu ve bu hakkı her zaman kullanabileceklerini öğrendiğini anlattı.