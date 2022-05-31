Diyarbakırlı öğrenciler, kenti yabancı turistlere tanıtıyor - Haberler

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Diyarbakırlı öğrenciler, kenti yabancı turistlere tanıtıyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakırlı öğrenciler, kenti yabancı turistlere tanıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler, yabancı turistlere kentin tanıtımını yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler, yabancı turistlere kentin tanıtımını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler, Diyarbakır Tanıtım Projesi kapsamında aldıkları eğitimle kentin tarihini ve kültürünü İngilizce öğrendi.

Öğrenciler, Mardinkapı'da bulunan Keçiburcu'na gelen ziyaretçilere Diyarbakır hakkında bilgilerini İngilizce paylaştı.

Diyarbakır'ın tarihi, kültürü, yemekleri, turistik alanları ile ilgili turistlere bilgi veren öğrenciler, kent ile ilgili İngilizce ve Türkçe bilgilerin yer aldığı broşürleri de dağıttı.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören öğrenciler, tanıtımın ardından İngilizce şarkılar seslendirdi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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