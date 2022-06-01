Diyarbakırlı öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti - Haberler

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Diyarbakırlı öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakırlı öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez sorumlusu veteriner hekim Suat Gül, öğrencilere merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gül, öğrencilere üniteleri gezdirerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi Diyarbakır Güncel Haberler

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