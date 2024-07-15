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Diyarbakırlı lise öğrencisi Yiğit Özmez Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

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İzmir'de düzenlenen Sem-Tohm Atletizm Olimpik Deneme Yarışması'nda birinci olan Diyarbakırlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Özmez, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir'de düzenlenen Sem-Tohm Atletizm Olimpik Deneme Yarışması'nda birinci olan Diyarbakırlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Özmez, başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Diyarbakır Spor Lisesinde eğitim gören, babasının yönlendirmesiyle atletizme başlayan 11. sınıf öğrencisi Yiğit, mili takıma seçilmenin ve Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Yiğit Özmez, AA muhabirine, hayalinin yazılım mühendisliği olduğunu, atletizmdeki yeteneğinin ise babası sayesinde keşfedildiğini söyledi.

Milli takıma seçilme hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Yiğit Özmez, "İlk etapta birçok farklı branşta spor yaptım. En fazla bir hafta spor yapıyordum ve sonra sıkıldığım için bırakıyordum. Sonra atletizme başladım ve bu sporu zevk aldığım için yapıyorum." dedi.

-"800 metrede birinci oldum"

Yiğit Özmez, Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede mücadele ettiğini belirterek, "Yarışmada 1,54'lük derecemle birinci oldum ve milli takıma seçildim." ifadesini kullandı.

Slovakya'da 18-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Yiğit, "Bu yarışmada en iyi dereceyi elde edip, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Antrenör Osman Çelik de Yiğit Özmez'e inancının tam olduğunu anlatarak, "Yiğit şu anda Diyarbakır'da milli takıma seçilmiş en genç milli atlet olarak tarihe geçti. Hedefimiz, ülkemize altın madalya kazandırması. Yiğit bunu başarabilecek potansiyelde bir sporcu. Kendisinden bir yaş büyük sporcularla yarışacak. Yiğit'e olan güvenimiz sonsuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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