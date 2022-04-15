Diyarbakırlı Kadınların 1900 Rakımda Kenger Otu Mesaisi

Güneydoğu'ya özgü kenger otu, Diyarbakırlı kadınların hem geçim kapısı hem de yemek malzemesi. Yılın sadece bir ayı 1919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesinde yetişen kenger otunun toplanması bir hayli zor. Kenger otu, kuraklık nedeniyle geçmişe kıyasla daha az yetişiyor

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