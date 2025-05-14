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Diyarbakırlı Eğitimci Hayriye Akboz, İşimiz Temiz Projesi Yarışmasında Dereceye Girdi

Diyarbakırlı Eğitimci Hayriye Akboz, İşimiz Temiz Projesi Yarışmasında Dereceye Girdi
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Diyarbakır'dan Hayriye Akboz, Antalya'da düzenlenen 'İşimiz Temiz Projesi' kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, hijyen eğitimlerine sağladığı katkılarla 3.lük ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır'da eğitimci Hayriye Akboz, Antalya'da "İşimiz Temiz Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada ödül aldı.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET işbirliğiyle 2021 yılında başlatılan "İşimiz Temiz Projesi" kapsamında "Erişim Yarışması" düzenlendi.

Türkiye genelinde en çok kursiyere ulaşarak hijyen eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan eğitimciler arasında yer alan Hayriye Akboz, yarışmada 3. olarak ödüle layık görüldü.???????

Antalya'da düzenlenen ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ile birçok davetlinin katıldığı törende, Akboz'a ödülü takdim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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