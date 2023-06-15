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Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakırlı çocuklar halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

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Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar kategorisi Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakır Kazım Karabekir Ortaokulu birinci oldu.

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar kategorisi Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakır Kazım Karabekir Ortaokulu birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu, 13-14 Haziran Düzce ilinde düzenlenen Halk oyunları yarışmasında birincilik elde etti.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğrencileri tebrik ederek, başarılarıyla gurur duyduğunu belirttiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Kazım Karabekir Türkiye Düzce Güncel Haberler

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