Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Gıda Denetimlerini Arttırdı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçede vatandaşların sağlığı korumak amacıyla gıda denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri, pastane, fırın ve marketlerde gıda ve hijyen denetimi yaparken, 13 iş yerine cezai müeyyide uygulandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçede vatandaşların sağlığı korumak amacıyla gıda denetimlerini arttırdı.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyette bulunan pastane, fırın ve marketlerde bütün reyonlarda gıda ve hijyen denetimi yaptı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile denetimlerini sıkılaştıran Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında ince eleyip sık dokudu.

13 iş yerine ceza

Zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketlerde gıda güvenliği, kalitesi ve hijyen şartları çerçevesinde yapılan denetimlerde 13 iş yerine cezai müeyyide uygulandığı ve ayrıca ekipler, fırın, pastane ve unlu mamüller imalatı yapan iş yerlerinde gramaj ve hijyen denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçebilmek adına hem hijyen hem de fahiş fiyat denetimlerimiz zabıta ekiplerimizce devam ediyor. Denetimlerin aniden gerçekleşmesi ve devamlı olması da vatandaşlarımız için büyük önem taşıyor" dedi. - DİYARBAKIR