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Diyarbakır ve Siirt'te Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Diyarbakır ve Siirt'te Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi
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Dicle Üniversitesi ve Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüşler düzenledi. Katılımcılar, hak ihlallerine dikkat çekti ve Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince (DÜ), Siirt'te de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi.

DÜ İlahiyat Fakültesi Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan DÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Yakup Kaya, Filistinlilerin İsrail'in saldırıları nedeniyle her türlü hak ihlaline maruz kaldığını söyledi.

İsrail'e tepkilerini dile getiren Kaya, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar dağıldı.

Siirt'te Gazze için "sessiz yürüyüş"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi önünde bir araya gelen öğrenciler, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Direnişin Simgesi Gazze" pankartı açtı.

Katılımcılar buradan ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğündeki salonda Gazze konulu konferans verildi, açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Muhdi Eldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik bir yıldır devam eden saldırılarına tepki amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan zulüm karşısında direnen Gazze'nin herkese insanlık dersi verdiğini ifade eden Eldemir, İsrail'in katliamlarını durdurması için uluslararası toplumun güçlü bir tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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