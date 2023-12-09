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Diyarbakır ve Siirt'te doktorlardan 'Sessiz Yürüyüş' ile İsrail protestosu

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DİYARBAKIR ve Siirt'te görevli doktorlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla, 4 dilde hazırladıkları dövizlerle 'Sessiz Yürüyüş' düzenledi.

DİYARBAKIR ve Siirt'te görevli doktorlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla, 4 dilde hazırladıkları dövizlerle 'Sessiz Yürüyüş' düzenledi.

Diyarbakır'da Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Diyarbakır Şubesi öncülüğünde hastanelerde görev yapan doktorlar, Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare'den başlayarak, farklı dillerde hazırladıkları dövizlerle Hz. Süleyman Camisi'ne kadar 'Sessiz Yürüyüş' düzenledi. Grup adına açıklama yapan AID Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in savaş suçu işlediğini ifade ederek, "İşgalci İsrail tarafından, Filistin'e karşı yapılan saldırılar 7 Ekim'de şiddetlenen çatışmalar ile yeni bir katliama dönüşmüştür. Bombardımanda tüm savaş kuralları ihlal edilerek hastaneler, okullar ve hatta Birleşmiş Milletler'in sığınakları dahi vurulmuş, 26 hastane, 55 sağlık merkezi yerle bir edilmiş, 7 binden fazla çocuk ve 5 bini kadın olmak üzere 16 binin üzerinde sivil acımasızca katledilerek şehit edilmiştir. Ayrıca 55 ambulans füzelerle vurulmuş ve 281 sağlık çalışanı şehit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan kara harekatları ile hastanedeki sivil ve çocuklar dahi şehit edilmiş, elektrik, internet ve suyun kesildiği Gazze'de bebekler kuvöze oksijen sağlanamadığı için şehit olmuştur. Hastaneler, hastalar, doktorlar ve sağlık çalışanları gibi en insani unsurlar bile saldırı altındayken, işte biz hekimlere, sağlıkçılara büyük sorumluluk düşmektedir. Biliyoruz ki hiçbir din, ırk yahut siyasi görüş hastanelerin, hekimlerin, çocukların bombalanmasını, sağlık hakkına ulaşımın engellenmesini onaylamaz, aksine buna karşı çıkar. Nitekim uluslararası hukuka göre de bu açık bir savaş suçudur" dedi.

Siirt'te de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Kızılay şubesine kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Doktor Özgür Aydın, meslektaşlarını, İsrail'e açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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