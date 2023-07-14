Diyarbakır ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Diyarbakır'da Ulu Cami'de yapılan programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Siirt'te ise şehitlik ziyareti yapıldı ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu şehitlik defterini imzaladı.

Diyarbakır ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesindeki İslam'ın 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, dua etti.

Programa, Vali Ali İhsan Su, Sur Kaymakamı Asım Solak ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.

Valilikçe Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, Vali Osman Hacıbektaşoğlu şehitlik defterini imzaladı.

Şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona eren programa, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.