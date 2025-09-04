Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli rüzgar ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre Şanlıurfa ve Diyarbakır'da rüzgarın güney ve doğu yönlerden zaman zaman kuvvetli ve yerel olarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan, Diyarbakır çevreleri ile Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçeleri ile Karacadağ çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.