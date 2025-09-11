Haberler

Diyarbakır ve Şanlıurfa için Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın bazı ilçeleri ve Şanlıurfa için kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre Diyarbakır'ın Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçeleri ile Şanlıurfa'da rüzgarın kuzey ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
