Diyarbakır ve Şanlıurfa İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına beklentisiyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır ve çevresi ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar ile yerel olarak fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
