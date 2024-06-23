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Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın, Mardin'e sıçradı ve 15 kişinin ölümüne neden oldu. Yangınla ilgili soruşturma genişletildi.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır ve Mardin arasında 15 bin dönüm arazide çıkan yangında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

20 Haziran gecesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine sıçrayan yangında ölü sayısı 15'e yükseldi. Yangında, Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 73 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma genişletildi

Yangının ardından Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında, olayın anız yangınından mı yoksa Dicle Elektrik'in enerji nakil hatlarından mı kaynaklandığı bilirkişi raporları ve dinlenecek olan tanık ve mağdur ifadeleriyle tespit edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Diyarbakır Mardin Çınar Soruşturma Dünya Güncel Haberler

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