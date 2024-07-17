Diyarbakır ve Mardin'deki yangın mağdurlarına psikolojik destek

ÖMER YASİN ERGİN-HALİL İBRAHİM SİNCAR - Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangından etkilenen afetzedeleri evlerinde ziyaret eden uzmanlar, psikolojik destek veriyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran'da etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen mahallelerde yangının neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Diyarbakır ve Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerince oluşturulan psikososyal destek ekipleri de ilk günden itibaren iki ilde yangından etkilenen 7'den 70'e her yaştan afetzede ile görüşmeler yapıyor.

Afette hayatını kaybeden vatandaşların yakınları başta olmak üzere tüm yangın mağdurlarını tek tek evlerinde ziyaret eden uzmanlar bugüne kadar çocuk, kadın, yaşlı yüzlerce kişiye psikososyal destek sundu.

"Ekiplerimiz vatandaşlar ihtiyaç duyduğu sürece alanda olacaklar"

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, AA muhabirine, yangının hemen ardından "kriz ekibi" oluşturduklarını ve yangın bölgesine gittiklerini söyledi.

Diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Polat, hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralanan vatandaşlar ve aileleriyle birebir temas kurduklarını belirtti.

Ekiplerin yangından etkilenen yaklaşık 215 haneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla birebir görüştüğünü anlatan Polat, şöyle dedi:

"İlk etapta ihtiyaç analizi anketleri yaptık. Bu analizler doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak sosyal ekonomik destek yardımları yaptık. Psikolojik olarak etkilenen çocuklar ve ailelere yönelik psikososyal destek çalışmaları yapıldı ve halen devam ediyoruz. Ekiplerimiz her gün köylerde vatandaşların yaşadığı durumu daha rahat atlatmaları için çalışma yürütüyor. Can kayıplarının yanı sıra ekonomik kayıplar da yaşandı. Çocukların etkilendiği manzaralar yaşandı. Onların tekrar canlanmaması için bireysel görüşme ve terapilerimiz devam ediyor."

Bölgenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesinin vatandaşlarda psikolojik olarak rahatlama sağladığını dile getiren Polat, bunun psikolojik yansımalarının da görüldüğünü belirtti.

Polat, "Vatandaşlar ihtiyaç duyduğu sürece sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Psikososyal destek ekiplerimiz vatandaşlar ihtiyaç duyduğu sürece alanda olacaklar. Alanda ihtiyaç analizi yapılırken sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü değil diğer kurumlara da yönlendirme yapıyoruz. Afet durumlarında her zaman 'kırmızı yelekliler' dediğimiz psikososyal destek ekiplerimizle sahada yerimizi alıyoruz ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz"

Çınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Baver Fırat Esmer de yangının ilk gününden bu yana 12 kişilik psikososyal destek ekibi ile sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşlara psikolojik destek sunduklarını, onların ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Esmer, "Şu ana kadar 1158 kişiye ulaştık. Bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu travmayı bertaraf etmek amacıyla gerek çocuklar gerekse de yetişkinlerle sahada ve kurumumuzda bireysel görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Mardin

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangından etkilenen Yücebağ ve Yetkinler mahallelerindeki 55 hanede 300 kişiye psikolojik destek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da yangın çıktığı ilk andan itibaren 2 yönetici ve 16 psikososyal destek ekibi ile alanda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yangından etkilenen ailelere öncelik vererek çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Akçam, iki mahallede 300 vatandaşa ulaştıklarını aktardı.

Akçam, şunları kaydetti:

"Bir yandan da ihtiyaç analizi yaparak sosyal ekonomik destek kapsamında da ailelerimizin durumunu değerlendirdik. Ailelerle bir defa değil gerek görüldüğü çerçevede birkaç defa görüşmeler sağladık. Halen de çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koordinesinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla bu zorlu süreci beraber atlatacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."