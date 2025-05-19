Diyarbakır ve Mardin'de 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır ve Mardin'de 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Diyarbakır ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Törenlerde spor gösterileri yapıldı ve başarılı öğrencilere ödüller verildi.

DİYARBAKIR ve Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen kutlama programına Vali Murat Zorluoğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, çeşitli spor gösterileri sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

MARDİN'DE JİMNASTİK, KARATE VE DÖVÜŞ SANATLARI GÖSTERİSİ

Mardin'deki program ise Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile şiirlerin okunmasıyla devam etti. Jimnastik gösterisi, karate gösterisi ve karma dövüş sanatları gösterilerinin de sergilendiği kutlama programında Vali Tuncay Akkoyun, çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Vali Tuncay Akkoyun, yayımladığı mesajında "Bugünümüze ve yarınlarımıza ilham olan 19 Mayıs, Aziz Milletimizin diriliş nişanesidir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla ve güçle 19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık ateşi 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede yolumuzu aydınlattığı gibi ilelebet geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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