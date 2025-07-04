Diyarbakır ve Çevresinde Muharrem Ayı İkramı: 9 Bin Kişiye Aşure

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 9 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazı sonrası kurulan stantlarda 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Mardin Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen etkinliğe de Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök katıldı.

Vali Akkoyun, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ile vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlikte, 2 bin kişiye ikramda bulunuldu.

Batman Şevket Başak Camisi ve Bingöl Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinliklerde de 2'şer bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Demir, düzenledikleri bu etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Demir, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinlik hem dini hem kültürel bir dayanışma örneği sunarak toplumun ortak hafızasında anlamlı bir yer edinmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yarın da inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Eğil ilçesindeki Peygamberler Türbesi'nde düzenleyecekleri etkinlikle 1000 kişiye aşure ikramı gerçekleştirileceklerini belirten Demir, herkesi bu buluşmaya davet etti.