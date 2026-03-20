Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta yerel olarak kuvvetli olması, yağışların 1600 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.