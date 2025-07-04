Diyarbakır ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli rüzgar ile yerel olarak fırtına bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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