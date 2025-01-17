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Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
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Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Mimar Sinan Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Bilgin, ziyaret ettiği sınıfta öğrencilere karnelerini verdi.

Tatilde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Bilgin, "Kitap okumalı ve bilgilerimizi taze tutmalıyız. Okulunuzda kütüphane yapacağız. Sadece kütüphane değil, içinde akıl ve zeka oyunları olduğu bir sınıf yapacağız. Şubat ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu da size şimdiden karne hediyesi olsun." diye konuştu.

Diyarbakır'da toplam 466 bin öğrenciye karne dağıtıldı.

Elazığ

Elazığ'da il genelinde 566 okulda 120 bin öğrenci karnelerini aldı.

Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karne dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hatipoğlu, karne alan öğrencilerin sevincini paylaştıklarını belirtti.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Her geçen gün artan eğitim ivmesiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır vaziyette ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirmek için gayret içerisinde eğitim seferberliğine devam ediyoruz." dedi.

Mardin

Mardin'de 11 bin 975 öğretmenin görev yaptığı 1218 okulda 236 bin 123 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde Zinciriye İlkokulu'ndaki törende, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Akkoyun, gazetecilere, öğretmenlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek, velilerden de öğrencilere hoşgörü, güven ve hassasiyetle yaklaşmalarını istedi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin gelişiminde velilerimizin de büyük gayretleri var. Eğitim camiamıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu ara tatilde dinlenecek. Ara tatil sonrasında da eğitim ve öğretime daha dinç ve gayretli şekilde başlayacaklar."

Batman

Batman'da 6 Şubat Deprem Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Müdür Kurtaran, törende, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İlde 172 bin öğrencinin karne sevincini yaşadığını anlatan Kurtaran, yaklaşık 10 bin öğretmenin de 15 günlük tatil süresinde dinleneceklerini kaydetti.

Siirt

Siirt'te il genelinde 576 okulda 902 bin 308 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, karnelerini dağıttığı öğrencilerden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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