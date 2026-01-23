Diyarbakır ve çevre illerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin, Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar yağışının etkisi devam ediyor.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının bugün de devam ettiği kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ulaşımın aksamaması için Karayolları ve belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, bazı esnaf iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, caddeler, sokaklar, parklar, araçlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi ve Hz. Süleyman Camisi beyaza büründü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın Diyarbakır'ın kuzeyi (Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçeleri), Batman, Siirt, ve Şırnak'ta bugün akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batman

Batman'da da kar yağışı etkili oldu. Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent genelinde hayatın normale dönmesi için ekiplerin sahada görev yaptığı bildirildi.

Karla mücadele kapsamında tuzlama, kumlama ve yol açma çalışmalarının kesintisiz yürütüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önlemlerin de eş zamanlı olarak hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde oluşan kar birikintilerinin temizlenmesi ve eriyen kar sularının sorunsuz şekilde tahliye edilmesi amacıyla ilgili müdürlükler arasında koordinasyonun sağlandığı, olası risklere karşı müdahalelerin hızlı şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Siirt

Siirt'te ise belediye ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatmaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre sahada görev yapıyor.

Açıklamada, "Ana arterler, ara sokaklar ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle sürdürülürken, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kaldırımlarda da yoğun temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Kaldırımların ulaşıma açık tutulması için ekipler eş zamanlı olarak müdahalede bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mardin

Mardin'de kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar, tarihi yapılar ve araçlar beyaza büründü.

Sürücüler karla kaplı yollarda, vatandaşlar da kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama, kaldırımlarda da temizlik çalışması yürüttü.

Kar nedeniyle Mardin-Diyarbakır istikametinde ağır tonajlı araçlara yönelik trafik kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kamyon, çekici ve tır cinsi araçların bu güzergahta seyirlerine izin verilmiyor. Güvenliğin sağlanması amacıyla ağır tonajlı araçlar, önceden belirlenen alanlarda bekletiliyor.

Yetkililer, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından uyarılara dikkat etmelerini, yol durumunu takip ederek güzergah planlamalarını buna göre yapmalarını istedi.

Şırnak

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı devam ediyor.

Belediye ekipleri kent merkezindeki ana ve ara arterleri temizlemek için çalışma yürütüyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın tavanı çöktü. Vatandaşlar da evlerinin damlarında biriken karı temizledi.

Bingöl

Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor.

Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Beyaza bürünen kentte Bingöl Belediyesi ekipleri birçok noktada kar küreme çalışması yürütüyor.

Yollarda tuzlama da yapan ekipler, kaldırımlarda biriken karları da temizliyor.

Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları 105 personel ve 28 iş makinesiyle gerçekleştiriliyor.

Elazığ

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı, karla mücadele ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehirde trafik akışını rahatlatmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Ulaşım aksı ve ana arterler büyük oranda açık olmakla birlikte, ara cadde ve sokaklarda çalışmalarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karla mücadele çalışmalarında gece gündüz sahada görev yapan ekiplere kolaylık dilendi.

Keban ilçesinin Fırat Mahallesinde de yarıyıl tatilinde çocuklar plastik bidonlarla karda kayarak eğlenceli vakit geçirdi.