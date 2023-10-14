Diyarbakır ve çevre illerde Filistin'e saldırılar protesto edildi

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda STK temsilcileri bir araya geldi.

Tekbir getiren gruptakiler, Filistin'e destek dövizleri taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için alanlarda olduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

Mardin

Memur-Sen Mardin Temsilciliği öncülüğünde STK üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplandı.

Gruptakiler, taşıdıkları Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek sloganları attı, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdulselam Demir, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını lanetlediklerini, Filistin'in yanında olduklarını belirtti.

Dünyanın ikiyüzlü suskunluğuna karşı insanlık onurunu haykırmak istediklerini kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor. Gazze'de insanlık ölüyor. Onun için sözün bittiği yerdeyiz. Onun için dünyanın iyi insanlarına çağrıda bulunuyoruz. Bu zulüm bütün dünyayı saracak."

Destek gösterisine, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da iştirak etti.

Siirt

Memur-Sen Siirt Temsilciliği öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan grup adına açıklamaya yapan Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkan Yardımcısı Yunus Emre Diriarın, "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur." diyerek siyonizme karşı onurluca direnenlerle omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için toplandıklarını aktardı.

Açıklamaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Elazığ

Elazığ'da da sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamaya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in bütün dünyaya kötülük yaydığını aktardı.

Bahşi, "İsrail, 75 yıldır hiç ara vermeden hem devlet hem de sivil milisler eliyle Filistinli Müslümanlara sistematik işgal ve soykırım uygulamaktadır. İşgal devam etmektedir. Bugün Filistin'de mazlum kanı üzerinde kurulmuş bir rejim var." dedi.

Daha sonra Diyanet Harput Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç tarafından Filistinlilerin kurtuluşu için dua edildi.

Şırnak

Şırnak'ta 12 sivil toplum kuruluşunun üyeleri Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, İsrail'i bir devlet olarak görmediklerine işaret etti.

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Çatı, "İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Filistin lehine sloganların atıldığı gösteri, yapılan dua ile sona erdi.

Batman

Memur-Sen Batman Şube Başkanlığı binasında, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen basına açıklamasına konfederasyona bağlı 13 sendikanın yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Şehmuz Önlü, yaptığı açıklamada, her savaşın hukuku olduğunu belirterek, İsrail'in hukuksuzca ve insanlık dışı bir savaş politikası izlediğini kaydetti.